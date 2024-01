Visite libre du cloître 3 Rue du cloître Le Puy-en-Velay, dimanche 7 janvier 2024.

Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07

fin : 2024-01-07

Le premier dimanche des mois de novembre, décembre, janvier, février et mars, venez découvrir gratuitement le Cloître et le Trésor, en visite libre!

Le monument sera ouvert de 9h30 à 12h15, et de 14h à 17h (dernier accès 30 minutes avant la fermeture)

3 Rue du cloître Cloître du Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay