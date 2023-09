Marché du terroir et de l’artisanat 3 rue du Chemin de Fer Rountzenheim-Auenheim, 18 novembre 2023, Rountzenheim-Auenheim.

Rountzenheim-Auenheim,Bas-Rhin

Plus d’une trentaine d’exposants seront à nouveau présents pour vous proposer des produits issus du terroir, miel, fromages, vins d’Alsace, foie gras, jambon de la Forêt Noire, petits fours, liqueurs et bières artisanales..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:00:00. 0 EUR.

3 rue du Chemin de Fer

Rountzenheim-Auenheim 67480 Bas-Rhin Grand Est



More than thirty exhibitors will again be present to offer you local products, honey, cheeses, Alsace wines, foie gras, Black Forest ham, petits fours, liqueurs and craft beers.

Más de treinta expositores estarán de nuevo presentes para ofrecerle productos locales, miel, queso, vinos de Alsacia, foie gras, jamón de la Selva Negra, petits fours, licores y cervezas artesanales.

Mehr als dreißig Aussteller werden wieder anwesend sein, um Ihnen Produkte aus der Region anzubieten: Honig, Käse, elsässische Weine, Gänseleberpastete, Schwarzwälder Schinken, Petit Fours, Liköre und handwerklich hergestellte Biere.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme du Pays Rhénan