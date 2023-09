SORTIE NATURE : DÉCOUVERTE DES OISEAUX MIGRATEURS ET DU DORTOIR À GRUES CENDRÉES 3 rue du château Lachaussée, 5 novembre 2023, Lachaussée.

Lachaussée,Meuse

À l’occasion de la vidange de l’étang de Lachaussée, observations à la longue vue et aux jumelles des migrateurs sur les vasières inondées et ce qui reste d’eau. En fin d’après-midi, vous assisterez avec chance au ballet des grues cendrées qui chaque soir regagnent leur dortoir situé sur la réserve naturelle. Un moment privilégié pendant lequel les grues donnent du clairon. Avec Mathieu JUNGER du Parc naturel régional de Lorraine et Raphaël JILET du CEN Lorraine.

Rendez-vous : 14 h à l’ESAT des Étangs de Lachaussée

Chaussures adaptées, vêtements chauds et jumelles conseillées.

Réservation obligatoire au 03 87 03 00 97 ou animation@cen-lorraine.fr jusqu’au jeudi avant 16 h.. Tout public

Dimanche 2023-11-05 14:00:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. 0 EUR.

3 rue du château E.S.A.T des Etangs de Lachaussée

Lachaussée 55210 Meuse Grand Est



When the étang de Lachaussée is drained, take the opportunity to observe migratory birds on the flooded mudflats, using binoculars and binoculars. In the late afternoon, you’ll be lucky enough to witness the ballet of grey cranes as they return each evening to their dormitory on the nature reserve. A special moment when the cranes sound their bugles. With Mathieu JUNGER from Parc naturel régional de Lorraine and Raphaël JILET from CEN Lorraine.

Meeting point: 2 pm at ESAT des Étangs de Lachaussée

Appropriate footwear, warm clothing and binoculars recommended.

Reservations required on 03 87 03 00 97 or animation@cen-lorraine.fr by 4 p.m. on Thursday.

Cuando se vacíe el estanque de Lachaussée, podrá utilizar sus prismáticos y binoculares para observar las aves migratorias en las marismas inundadas y lo que queda de agua. A última hora de la tarde, tendrá la suerte de presenciar el ballet de las grullas grises que cada noche regresan a su dormitorio en la reserva natural. Un momento especial cuando las grullas hacen sonar sus cornetas. Con Mathieu JUNGER del Parque Natural Regional de Lorena y Raphaël JILET del CEN de Lorena.

Punto de encuentro: 14:00 h en la ESAT des Étangs de Lachaussée

Se recomienda llevar calzado adecuado, ropa de abrigo y prismáticos.

Reserva obligatoria en el 03 87 03 00 97 o en animation@cen-lorraine.fr antes de las 16.00 h del jueves.

Anlässlich der Entleerung des Étang de Lachaussée beobachten Sie mit Fernglas und Fernglas die Zugvögel auf den überfluteten Schlammflächen und dem, was vom Wasser übrig geblieben ist. Am späten Nachmittag können Sie mit etwas Glück dem Ballett der Kraniche beiwohnen, die jeden Abend zu ihrem Schlafplatz im Naturschutzgebiet zurückkehren. Ein besonderer Moment, während dessen die Kraniche ihr Horn blasen. Mit Mathieu JUNGER vom Regionalen Naturpark Lothringen und Raphaël JILET vom CEN Lothringen.

Treffpunkt: 14 Uhr an der ESAT des Étangs de Lachaussée

Angepasstes Schuhwerk, warme Kleidung und Fernglas werden empfohlen.

Reservierung erforderlich unter 03 87 03 00 97 oder animation@cen-lorraine.fr bis Donnerstag vor 16 Uhr.

