PORTES OUVERTES À L’ESAT DES ÉTANGS DE LACHAUSSÉE 3 Rue du Château Lachaussée Catégories d’Évènement: Lachaussée

Meuse PORTES OUVERTES À L’ESAT DES ÉTANGS DE LACHAUSSÉE 3 Rue du Château Lachaussée, 2 novembre 2023, Lachaussée. Lachaussée,Meuse Journées portes ouvertes à l’ESAT des Étangs de Lachaussée. Réservation conseillée.. Tout public

Jeudi 2023-11-02 09:00:00 fin : 2023-11-02 16:00:00. 0 EUR.

3 Rue du Château ESAT des Étangs de Lachaussée

Lachaussée 55210 Meuse Grand Est



Open days at ESAT des Étangs de Lachaussée. Reservations recommended. Jornadas de puertas abiertas en la ESAT des Étangs de Lachaussée. Se recomienda reservar. Tag der offenen Tür in der ESAT des Étangs de Lachaussée. Reservierung empfohlen. Mise à jour le 2023-10-21 par OT COEUR DE LORRAINE Détails Catégories d’Évènement: Lachaussée, Meuse Autres Lieu 3 Rue du Château Adresse 3 Rue du Château ESAT des Étangs de Lachaussée Ville Lachaussée Departement Meuse Lieu Ville 3 Rue du Château Lachaussée latitude longitude 49.03571;5.817538

3 Rue du Château Lachaussée Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lachaussee/