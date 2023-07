GAEC DE NAU FONTAINE – LAMBERT Laurent 3, Rue du Château Hagnicourt, 12 juillet 2023, Hagnicourt.

Hagnicourt,Ardennes

Vente de poulet et œufs. Sur RDV, tous les mercredis présent sur le COMPTOIR PAYSAN DES ARDENNES : – toutes les semaines à Charleville de 17h00 à 19h00 – tous les 15 jours aux Chesnois-Auboncourt de 17h00 à 19h00 OUVERT TOUTE L’ANNÉE.

3, Rue du Château

Hagnicourt 08430 Ardennes Grand Est



Sale of chicken and eggs. By appointment, every Wednesday at the COMPTOIR PAYSAN DES ARDENNES: – every week in Charleville from 5:00 pm to 7:00 pm – every 15 days at the Chesnois-Auboncourt from 5:00 pm to 7:00 pm OPEN ALL YEAR ROUND

Venta de pollos y huevos. Con cita previa, todos los miércoles en el COMPTOIR PAYSAN DES ARDENNES: – cada semana en Charleville de 17 a 19 horas – cada quince días en Chesnois-Auboncourt de 17 a 19 horas ABIERTO TODO EL AÑO

Verkauf von Hühnchen und Eiern. Nach Vereinbarung jeden Mittwoch im COMPTOIR PAYSAN DES ARDENNES anwesend: – jede Woche in Charleville von 17.00 bis 19.00 Uhr – alle 14 Tage in Les Chesnois-Auboncourt von 17.00 bis 19.00 Uhr GANZJÄHRIG GEÖFFNET

