Spectacle Ricochets 3 rue du chateau Benfeld, 12 mars 2024, Benfeld.

Benfeld,Bas-Rhin

Les artistes invitent les petits crapahuteurs et ceux qui les accompagnent dans une danse joyeuse pour traverser (ou retraverser !) les différentes étapes de motricité.

2024-03-12 fin : 2024-03-12 . EUR.

3 rue du chateau

Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est



The artists invite the little scrabblers and those who accompany them to a joyful dance through (or back through!) the different stages of motor skills

Los artistas invitan a los pequeños exploradores y a quienes les acompañan a un alegre baile a través (¡o de vuelta!) de las distintas etapas de la motricidad

Die Künstler laden die kleinen Krabbler und diejenigen, die sie begleiten, zu einem fröhlichen Tanz ein, um die verschiedenen Stufen der Motorik zu durchlaufen (oder wieder zu durchlaufen!)

