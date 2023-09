Café scientifique 3 rue du chateau Benfeld, 8 octobre 2023, Benfeld.

Benfeld,Bas-Rhin

En partenariat avec le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg, nous vous donnons rendez-vous pour un café-conférence : Le virus du Chikungunya : des moustiques à l’Homme..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

3 rue du chateau

Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est



In partnership with the University of Strasbourg?s Jardin des Sciences, we invite you to join us for a café-conférence: The Chikungunya virus: from mosquitoes to humans.

En colaboración con el Jardín de las Ciencias de la Universidad de Estrasburgo, le invitamos a un café-conferencia: El virus Chikungunya: de los mosquitos al ser humano.

In Zusammenarbeit mit dem Jardin des sciences der Universität Straßburg laden wir Sie zu einem Vortragscafé ein: Das Chikungunya-Virus: von den Mücken zum Menschen.

