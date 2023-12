Théatre Alsacien 3 rue du Château Baldenheim, 20 janvier 2024 20:00, Baldenheim.

Baldenheim,Bas-Rhin

Pièce de théâtre en alsacien et en 3 actes, petite restauration et pâtisseries sur place.

2024-01-20 fin : 2024-01-20 . 0 EUR.

3 rue du Château

Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



Alsatian play in 3 acts, snack bar and pastries on site

Obra de teatro alsaciana en 3 actos, snack-bar y pastelería in situ

Theaterstück auf Elsässisch und in 3 Akten, kleine Restauration und Gebäck vor Ort

Mise à jour le 2023-12-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme