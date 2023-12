Concert du Nouvel An : Société de Musique ECHO 3 Rue du Château Baldenheim Catégories d’Évènement: Baldenheim

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 20:15:00

Concert de la Musique Echo avec un répertoire varié en 2 parties, buvette et petite restauration.

Concert de la Musique Echo avec un répertoire varié en 2 parties, buvette et petite restauration

La Société de Musique « ECHO » de Baldenheim vous convie à son traditionnel concert du Nouvel An. Au programme, un répertoire varié en 2 parties : musiques classique, de films, internationale, chansons françaises, folklore alsacien…Buvette et petite restauration sur place. EUR.

3 Rue du Château

Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est

