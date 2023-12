SOIRÉE RÉVEILLON AVEC DJ 3, rue du Centre Beaufay, 31 décembre 2023, Beaufay.

Beaufay Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2023-12-31 02:00:00

.

Venez fêter le nouvel an au restaurant l’Auberge de la Tour à Beaufay.

Entrée, plat, dessert au choix – Trou normand, assiette de fromages, et soupe à l’oignon

Voir le menu détaillé en image

Soirée avec DJ

Tarif : 76€

Infos et réservations : 06 49 26 66 03 – 02 43 29 56 29

EUR.

3, rue du Centre Restaurant Auberge de la Tour

Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-08 par eSPRIT Pays de la Loire