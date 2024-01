Concert à l’Auberge Limousine 3 rue du cèdre Javerdat, samedi 13 janvier 2024.

Javerdat Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 19:30:00

fin : 2024-01-13

Retrouvez un concert organisé par l’auberge Limousine. Au programme : le groupe « Passenger Dirty Hours ». Le groupe est composé de 4 membres : Marie à la batterie et Chant – Philippe à la basse – Mathieu à la guitare rythmique et soliste – et Martine. Ils sont de Limoges et reprendrons des covers Blues Rock. Restauration sur place. Sur réservation obligatoire.

3 rue du cèdre L’Auberge Limousine

Javerdat 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT Porte Océane du Limousin