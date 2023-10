Concert : Apricity blue Oxymore 3 Rue du Cèdre Javerdat, 14 octobre 2023, Javerdat.

Javerdat,Haute-Vienne

C’est la rentrée pour l’Auberge Limousine aussi, la preuve, et avec toujours plus de qualité et de talents. Nous accueillerons lors d’un concert les groupes : Apricity Blue – Oxymore pour le plus grand bonheur de tous. Une petite restauration est prévue sur place..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

3 Rue du Cèdre L’Auberge Limousine

Javerdat 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



It’s back to school time for the Auberge Limousine too, and with ever more quality and talent. We’ll be welcoming the following groups for a concert: Apricity Blue – Oxymore, to the delight of all. Light refreshments will be available on site.

También para el Auberge Limousine es la vuelta al cole, con más calidad y talento que nunca. Recibiremos en concierto a los siguientes grupos: Apricity Blue – Oxymore, para deleite de todos. Habrá refrescos en el lugar.

Auch für die Auberge Limousine ist es wieder soweit, der Beweis ist erbracht, und das mit immer mehr Qualität und Talenten. Wir begrüßen im Rahmen eines Konzerts die Gruppen : Apricity Blue – Oxymore zur Freude aller. Ein kleiner Imbiss ist vor Ort vorgesehen.

