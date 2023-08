L’Auberge Limousine Karaoke 3 rue du cèdre Javerdat, 1 septembre 2023, Javerdat.

Javerdat,Haute-Vienne

Retrouvez un karaoke, organisé par l’auberge Limousine le 1 septembre au soir. Animé par Aurel’Anime, vous pourrez aussi vous restaurer avec des tapas, entrée libre..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . EUR.

3 rue du cèdre L’Auberge Limousine

Javerdat 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On the evening of September 1, the Auberge Limousine will be hosting a karaoke event. Hosted by Aurel’Anime, you can also enjoy tapas, free entry.

El auberge Limousine organiza una velada de karaoke el 1 de septiembre. Acogido por Aurel’Anime, también podrá disfrutar de tapas, entrada gratuita.

Am Abend des 1. September findet eine Karaoke-Veranstaltung statt, die von der Auberge Limousine organisiert wird. Die Veranstaltung wird von Aurel’Anime moderiert. Sie können sich auch mit Tapas stärken, der Eintritt ist frei.

