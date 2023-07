Scène ouverte 3 rue du cèdre Javerdat, 21 juillet 2023, Javerdat.

Javerdat,Haute-Vienne

L’auberge Limousine vous invite à venir chanter, jouer ou écouter différents artistes, des compositions originales comme des reprise, le tout dans une ambiance conviviale. Il vous ouvre la scène pour vous, musiciens qui souhaitent intervenir, pour tous les styles musicaux joués et interprétés acoustiquement. Entrée libre.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 23:30:00. EUR.

3 rue du cèdre L’Auberge Limousine

Javerdat 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



L’auberge Limousine invites you to come and sing, play or listen to various artists, both original compositions and covers, all in a friendly atmosphere. The stage is open to musicians wishing to take part, for all styles of music played and interpreted acoustically. Free admission

L’auberge Limousine le invita a venir a cantar, tocar o escuchar a diferentes artistas, tanto composiciones originales como versiones, todo ello en un ambiente agradable. Abre el escenario a ustedes, los músicos que deseen participar, para todos los estilos musicales tocados e interpretados en acústico. Entrada gratuita

Die Auberge Limousine lädt Sie ein, zu kommen und zu singen, zu spielen oder verschiedenen Künstlern zuzuhören, Originalkompositionen wie Coverversionen, und das alles in einer freundlichen Atmosphäre. Er öffnet die Bühne für Sie, Musiker, die sich einbringen möchten, für alle Musikstile, die akustisch gespielt und interpretiert werden. Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Porte Océane du Limousin