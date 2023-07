Grune Sec 3 rue du Casset Granville, 3 juillet 2023, Granville.

Granville,Manche

Location de voiliers de 8 à 15 mètres (2 à 5 cabines) accompagnés ou non de skippers professionnels.

Au départ de Granville, sortie journée, week-end, semaine, à destination du Mont Saint-Michel, Cancale, Iles Chausey, Bretagne et anglo-normandes..

3 rue du Casset

Granville 50400 Manche Normandie



Renting of 8 to 15 meters sailboats (2 to 5 cabins) accompanied or not by professional skippers.

From Granville, day, weekend or week trips to Mont Saint-Michel, Cancale, Chausey Islands, Brittany and Channel Islands.

Alquiler de veleros de 8 a 15 metros (de 2 a 5 camarotes) con o sin patrón profesional.

Desde Granville, excursiones de un día, un fin de semana o una semana al Monte Saint-Michel, Cancale, las Islas Chausey, Bretaña y las Islas del Canal.

Vermietung von Segelbooten von 8 bis 15 Metern (2 bis 5 Kabinen) mit oder ohne Begleitung von professionellen Skippern.

Von Granville aus können Sie Tages-, Wochenend- oder Wochenausflüge zum Mont Saint-Michel, nach Cancale, zu den Chausey-Inseln, in die Bretagne und zu den Kanalinseln unternehmen.

