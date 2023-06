MARCHÉ ARTISANAL 3 rue du Camping Rupt-sur-Moselle, 22 juillet 2023, Rupt-sur-Moselle.

Rupt-sur-Moselle,Vosges

Produits du terroir. Artisanat local. Restauration et buvette sur place.. Tout public

Samedi 2023-07-22 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-22 21:00:00. 0 EUR.

3 rue du Camping Camping de Maxonchamp

Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est



Local products. Local crafts. Catering and refreshments on site.

Productos locales. Artesanía local. Catering y refrescos in situ.

Produkte aus der Region. Kunsthandwerk aus der Region. Restauration und Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-24 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES