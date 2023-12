Visite guidée du Musée du Loup 3 rue du Calvaire Le Cloître-Saint-Thégonnec Catégories d’Évènement: Finistère

fin : 2023-12-28 12:00:00 . En 1h30, il est possible de découvrir la vie du loup, mais aussi l’extraordinaire ensemble de traditions tournant autour du loup. Nous partons sur les traces du loup, d’ici et d’ailleurs… Rendez-vous à 10h30 au Musée du Loup.

Sur réservation au 02 98 79 73 45. .

