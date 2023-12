Cet évènement est passé Expo Art-Récup par Vortex RecupArt 3 Rue du Boulouard Rosporden Catégories d’Évènement: Finistère

Début : 2023-12-01 13:30:00

fin : 2023-12-31 18:30:00 . Venez découvrir l’univers fantastique et intriguant des sculptures de l’artiste Vortex à l’Espace Réanim’Art.

Entrée libre.

Ouvert le samedi et le dimanche de 13h30 à 18h30, ou visite sur rdv au 06 63 53 61 77. .

3 Rue du Boulouard

Rosporden 29140 Finistère Bretagne

