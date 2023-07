Rencontre d’auteur – Dédicaces : Marilène Vigroux, 3 Rue Du Bon Pasteur Aix-en-Provence, 22 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

La librairie Lagon Noir reçoit Marilène Vigroux pour une rencontre et une séance de dédicace autour de son recueil de poèmes illustrés de collages « Cet espace que je prends »..

2023-07-22 15:00:00 fin : 2023-07-22 18:00:00. .

3 Rue Du Bon Pasteur Lagon Noir

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Lagon Noir bookshop welcomes Marilène Vigroux for a meeting and signing session around her collection of poems illustrated with collages, « Cet espace que je prends ».

La librería Lagon Noir recibe a Marilène Vigroux para un encuentro y una sesión de firmas de su colección de poemas ilustrados con collages, « Cet espace que je prends ».

Die Buchhandlung Lagon Noir empfängt Marilène Vigroux zu einem Treffen und einer Signierstunde rund um ihren mit Collagen illustrierten Gedichtband « Cet espace que je prends » (Dieser Raum, den ich einnehme).

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence