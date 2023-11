PETITS CONTES SOUS LA NEIGE 3 RUE DU 8 MAI 1945 Laroque-Timbaut, 22 décembre 2023, Laroque-Timbaut.

Laroque-Timbaut,Lot-et-Garonne

Des histoires d’ours, du théâtre de papier, de la musique, des envies d’être au chaud quand on a froid et qu’il neige.

Avec Delphine Derosais aux histoires et Christophe Leblond à la musique..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . EUR.

3 RUE DU 8 MAI 1945 BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALES

Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Bear stories, paper theater, music, a desire to be warm when it’s cold and snowing.

With Delphine Derosais on stories and Christophe Leblond on music.

Historias de osos, teatro de papel, música, el deseo de estar caliente cuando hace frío y nieva.

Con Delphine Derosais a los cuentos y Christophe Leblond a la música.

Bärengeschichten, Papiertheater, Musik und der Wunsch, es warm zu haben, wenn man friert und es schneit.

Mit Delphine Derosais für die Geschichten und Christophe Leblond für die Musik.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47