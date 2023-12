Marché 3 rue du 7 février Roggenhouse, 2 janvier 2024, Roggenhouse.

Roggenhouse Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 10:00:00

fin : 2024-12-23 12:00:00

.

Légumes frais non traités. Œufs, épicerie vrac ambulante , poulets, pains et viennoiseries. Boucherie-charcuterie

et chocolaterie.

EUR.

3 rue du 7 février

Roggenhouse 68740 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach