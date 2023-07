VISITE THÉÂTRALISÉE : MARIE-CHRISTINE CHOJNACKA EST DANS DE BEAUX DRAPS ! 3 Rue du 4 Septembre Lodève, 30 juillet 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

1756. Marie-Christine Chojnacka est une petite noble polonaise, fraichement débarquée dans le Sud de la France. Lasse des festivités mondaines et exaspérée par les tensions entre catholiques et protestants, elle vient trouver dans la cité épiscopale de Lodève un peu de quiétude…

Suivez-la pour une visite guidée très particulière, où parler chiffon n’a jamais été aussi sérieux !.

2023-07-30 17:00:00 fin : 2023-07-30 18:30:00. EUR.

3 Rue du 4 Septembre

Lodève 34700 Hérault Occitanie



1756. Marie-Christine Chojnacka is a Polish noblewoman freshly arrived in the South of France. Tired of worldly festivities and exasperated by the tensions between Catholics and Protestants, she has come to the episcopal city of Lodève to find some peace and quiet…

Follow her on a very special guided tour, where talking rags has never been so serious!

1756. Marie-Christine Chojnacka es una noble polaca que acaba de llegar al sur de Francia. Cansada de las fiestas mundanas y exasperada por las tensiones entre católicos y protestantes, ha venido a la ciudad episcopal de Lodève para encontrar un poco de paz y tranquilidad…

Acompáñela en una visita guiada muy especial, en la que hablar de trapos nunca fue tan serio

1756. Marie-Christine Chojnacka ist eine kleine polnische Adlige, die gerade in Südfrankreich gelandet ist. Sie ist der mondänen Festlichkeiten überdrüssig und von den Spannungen zwischen Katholiken und Protestanten entnervt, sodass sie in der Bischofsstadt Lodève ein wenig Ruhe findet…

Begleiten Sie sie auf eine ganz besondere Führung, bei der das Reden über Lappen noch nie so ernst gemeint wa

