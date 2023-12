Conférence : Fils d’art et d’histoire, de l’industrie textile à la tissuthèque du Val d’Argent 3 rue du 4 février Guebwiller Catégories d’Évènement: Guebwiller

Haut-Rhin Conférence : Fils d’art et d’histoire, de l’industrie textile à la tissuthèque du Val d’Argent 3 rue du 4 février Guebwiller, 17 février 2024, Guebwiller. Guebwiller Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 12:00:00 David Bouvier vous présente un projet de valorisation du patrimoine textile ainsi que la Tissuthèque du Val d’Argent..

David Bouvier vous présente un projet de valorisation du patrimoine textile ainsi que la Tissuthèque du Val d’Argent.

David Bouvier, chargé de projet au sein du Pays d’art et d’histoire du Val d’Argent, vous présente ce projet de valorisation du patrimoine et la tissuthèque qui regroupe des échantillons textiles européens. RDV au château de la Neuenbourg à 10h, conférence gratuite.

Inscription au 03 89 62 56 22 ou par mail à l’adresse suivante : patrimoine@cc-guebwiller.fr 0 EUR.

3 rue du 4 février

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-15 par ComcomGuebwiller Détails Catégories d’Évènement: Guebwiller, Haut-Rhin Autres Code postal 68500 Lieu 3 rue du 4 février Adresse 3 rue du 4 février Ville Guebwiller Departement Haut-Rhin Lieu Ville 3 rue du 4 février Guebwiller Latitude 47.9053144275981 Longitude 7.21520996085205 latitude longitude 47.9053144275981;7.21520996085205

3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guebwiller/