Conférence : Sensibilisation à l’architecture contemporaine 3 rue du 4 février Guebwiller, 20 janvier 2024, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Cette conférence aura pour objectif de vous faire découvrir le label « architecture contemporaine remarquable » tout en s’appuyant sur des exemples locaux..

2024-01-20 fin : 2024-01-20 12:00:00. 0 EUR.

3 rue du 4 février

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



The aim of this conference is to introduce you to the « remarkable contemporary architecture » label, based on local examples.

El objetivo de esta conferencia es presentarle la etiqueta « arquitectura contemporánea notable », basándose en ejemplos locales.

Ziel dieser Konferenz ist es, Ihnen das Label « Bemerkenswerte zeitgenössische Architektur » näher zu bringen und dabei auf lokale Beispiele zurückzugreifen.

