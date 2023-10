Atelier des étoffes 3 rue du 4 février Guebwiller, 13 décembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Atelier de confection d’un lutin de Noël avec le tissu du Pays des Etoffes. 5€/pers. Sur inscription à l’Office de Tourisme..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 15:30:00. EUR.

3 rue du 4 février

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Christmas elf-making workshop using Pays des Etoffes fabric. 5?/pers. Registration at the Tourist Office.

Taller de elaboración de duendes navideños con telas del Pays des Etoffes. 5€/persona. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo.

Workshop zur Herstellung eines Weihnachtswichtels mit Stoffen aus dem Pays des Etoffes. 5?/Pers. Nach Anmeldung im Tourismusbüro.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller