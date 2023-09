Exposition : Thé ou Café 3 rue du 4 février Guebwiller, 24 novembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

L’Institut Européen des Arts Céramiques propose une expo-vente autour du travail de 13 céramistes sur le thème « Thé ou café ? »..

2023-11-24 fin : 2023-12-23 12:30:00. 0 EUR.

3 rue du 4 février

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



The Institut Européen des Arts Céramiques (European Institute of Ceramic Arts) is staging an exhibition and sale of the work of 13 ceramists on the theme of « Thé ou café?

El Institut Européen des Arts Céramiques organiza una exposición y venta de obras de 13 ceramistas sobre el tema « ¿Té o café?

Das Europäische Institut für Keramische Kunst bietet eine Verkaufsausstellung rund um die Arbeiten von 13 Keramikern zum Thema « Tee oder Kaffee? ».

