Conférence : Le nécessaire renouveau des Arts Industriels 3 rue du 4 février Guebwiller, 18 novembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Cette conférence s’intéressera au développement, aux actions, à la visibilité, au réseau et à l’influence du céramiste Théodore Deck..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 12:00:00. 0 EUR.

3 rue du 4 février

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



This conference will look at the development, actions, visibility, network and influence of ceramist Théodore Deck.

Esta conferencia examinará el desarrollo, las acciones, la visibilidad, la red y la influencia del ceramista Théodore Deck.

Diese Konferenz wird sich mit der Entwicklung, den Aktionen, der Sichtbarkeit, dem Netzwerk und dem Einfluss des Keramikers Theodore Deck befassen.

