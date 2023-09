Conférence : Le Manifeste de Théodore Deck 3 rue du 4 février Guebwiller, 21 octobre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Sébastien Quéquet, docteur en histoire de l’art, vous présente le manifeste de Théodore Deck « La Faïence » publié à Paris par la Maison Quantin en 1887, et son contexte de création..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 12:00:00. 0 EUR.

3 rue du 4 février

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Sébastien Quéquet, PhD in art history, presents Théodore Deck’s manifesto « La Faïence », published in Paris by Maison Quantin in 1887, and its context of creation.

Sébastien Quéquet, doctor en Historia del Arte, presenta el manifiesto de Théodore Deck « La Faïence », publicado en París por la Maison Quantin en 1887, y el contexto en el que fue creado.

Sébastien Quéquet, Doktor der Kunstgeschichte, stellt Ihnen Théodore Decks Manifest « La Faïence » vor, das 1887 in Paris von der Maison Quantin veröffentlicht wurde, sowie den Kontext, in dem es entstand.

Mise à jour le 2023-09-20 par ComcomGuebwiller