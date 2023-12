Exposition : Les séries de l’atelier Deck 3 rue du 4 février Guebwiller, 10 février 2024, Guebwiller.

Guebwiller Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-03-03 12:30:00

Venez découvrir, au château de la Neuenbourg, le travail en série du céramiste guebwillerois Théodore Deck..

Venez découvrir, au château de la Neuenbourg, le travail en série du céramiste guebwillerois Théodore Deck.

Théodore Deck est un céramiste de renom ayant marqué son temps. Cependant, lorsque l’on évoque ses productions, des magnifiques décors de villas guebwilleroises viennent bien souvent à l’esprit des habitants. Les encriers, vide-poches et autres bonbonnières sont rarement cités. Pourtant, Théodore Deck n’était pas seulement un artiste, il était à la tête d’une importante manufacture de faïences d’art pour laquelle il a produit et créé de nombreuses séries d’objets dans le but de démocratiser la céramique. L’exposition abordera donc la thématique de la production en série par la présence d’une centaine d’œuvres originales issues de collections publiques et privées, complétées par de belles photos venues de collections lointaines.

Plusieurs outils de médiation seront disponibles dont une projection numérique en partenariat avec le CAV-Les Dominicains de Haute-Alsace.

Exposition créée par le service Pays d’art et d’histoire de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller.

Renseignements au 03.89.62.56.22 ou à l’adresse mail suivante : patrimoine@cc-guebwiller.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :

Du mercredi au dimanche de 10h-12h30 et 13h30-17h30

Entrée libre

Salle d’expositions temporaires du Château de la Neuenbourg (CIAP)

(IMPORTANT : Fermeture annuelle au public individuel du 23 décembre à 17h30 au 9 février inclus)

En + : Poursuivez votre découverte grâce à l’exposition “Théodore Deck (1823-1891) : de Guebwiller à Paris, itinéraire d’un céramiste d’exception” au Musée Théodore Deck de Guebwiller, du 14 octobre au 3 mars, du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.

0 EUR.

3 rue du 4 février

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-14 par ComcomGuebwiller