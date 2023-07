Découverte de la Neuenbourg 3 rue du 4 février Guebwiller, 16 septembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Découvrez en visite libre l’exposition permanente du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) ainsi que le parc paysager aux arbres remarquables..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:30:00. EUR.

3 rue du 4 février

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Visit the permanent exhibition of the Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) and the landscaped park with its remarkable trees.

Haga una visita autoguiada a la exposición permanente del Centro de Interpretación de la Arquitectura y el Patrimonio (CIAP) y al parque paisajístico con sus notables árboles.

Entdecken Sie bei einer freien Besichtigung die Dauerausstellung des Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) sowie den Landschaftspark mit seinen bemerkenswerten Bäumen.

