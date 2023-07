Exposition : les métiers d’art, qu’est ce que c’est ? 3 rue du 4 février Guebwiller, 16 septembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Cette exposition met en avant les savoir-faire des artisans d’art de la Région Grand-Est, leur dynamisme et leur créativité..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:30:00. 0 EUR.

3 rue du 4 février

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



This exhibition showcases the expertise, dynamism and creativity of the craftsmen and women of the Grand-Est region.

Esta exposición muestra la pericia, el dinamismo y la creatividad de los artesanos de la región del Grand-Est.

Diese Ausstellung stellt das Know-how der Kunsthandwerker der Region Grand-Est, ihre Dynamik und ihre Kreativität in den Vordergrund.

Mise à jour le 2023-07-14 par ComcomGuebwiller