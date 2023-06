Balade gourmande à Guebwiller 3 rue du 4 Février Guebwiller, 21 juillet 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Visiter Guebwiller tout en dégustant les spécialités alsaciennes !

A travers des haltes gourmandes chez nos producteurs et/ou commerçants locaux vous pourrez (re)découvrir les spécialités emblématiques d’Alsace. Passant par les rues du centre-ville de Guebwiller, cette balade gourmande sera aussi l’occasion de recueillir quelques informations architecturales et historiques sur la ville..

2023-07-21 à ; fin : 2023-08-25 16:30:00. EUR.

3 rue du 4 Février

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Visit Guebwiller while sampling Alsatian specialities!

With gourmet stops at local producers and/or retailers, you can (re)discover emblematic Alsatian specialities. Passing through the streets of downtown Guebwiller, this gourmet stroll will also be an opportunity to gather some architectural and historical information about the town.

Visite Guebwiller y deguste las especialidades alsacianas

Podrá (re)descubrir las especialidades emblemáticas de Alsacia haciendo una parada en casa de nuestros productores y/o comerciantes locales. Este paseo gastronómico, que recorrerá las calles del centro de Guebwiller, también le permitirá obtener información arquitectónica e histórica sobre la ciudad.

Besuchen Sie Guebwiller und genießen Sie dabei elsässische Spezialitäten!

Bei einer Schlemmerpause bei unseren lokalen Erzeugern und/oder Händlern können Sie die typischen Spezialitäten des Elsass (wieder) entdecken. Dieser Spaziergang durch die Straßen der Innenstadt von Guebwiller bietet Ihnen auch die Gelegenheit, einige architektonische und historische Informationen über die Stadt zu sammeln.

Mise à jour le 2023-06-26 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller