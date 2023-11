Soirée musicale et gastronomique brésilienne 3 rue Dr Lucien Cartotto Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

2 décembre 2023
Concert de musique brésilienne Duo Luzi/Nascimento suivi d'un dîner brésilien.

18:00:00 - 23:00:00

3 rue Dr Lucien Cartotto
Salle « Les Floralies »

Aix-en-Provence 13090
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur



Duo Luzi/Nascimento Brazilian music concert followed by a Brazilian dinner
Concierto de música brasileña a cargo del Dúo Luzi/Nascimento seguido de una cena brasileña
Konzert mit brasilianischer Musik Duo Luzi/Nascimento, gefolgt von einem brasilianischen Abendessen

