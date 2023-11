Boutique de Noël chez Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie, 1 décembre 2023, Percy-en-Normandie.

Percy-en-Normandie,Manche

Du 1er au 30 décembre 2023, Cancan Café se transforme en boutique de Noël avec une sélection de 10 créatrices pour faire le plein de cadeaux originaux et éco-responsables !

Rendez-vous le vendredi 1er décembre, à 18h, pour découvrir cette boutique éphémère autour d’un verre.

Avec Lucia Upcycling, Véronique Williams, Valérie Jan (Les Savons de Valérie), Karine Goldberg, Aline Scamps (Dopo – bijoux), Anne Contri, Le temps des cueillettes, Catherine de Flores, Elsa Wikramaratna (Les Zouzous) & Lucie Arondel (Les Mauvaises Taies) !

Entrée libre.

Ouvert le mercredi et vendredi de 12h à 18h et le samedi de 10 à 17h..

Samedi 2023-12-01 10:00:00 fin : 2023-12-30 17:00:00. .

3 rue Dominique Lemonnier Cancan Café

Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie



From December 1 to 30, 2023, Cancan Café transforms itself into a Christmas boutique with a selection of 10 designers to fill up on original, eco-responsible gifts!

Join us on Friday, December 1, at 6 p.m., to discover this ephemeral boutique over a drink.

With Lucia Upcycling, Véronique Williams, Valérie Jan (Les Savons de Valérie), Karine Goldberg, Aline Scamps (Dopo – bijoux), Anne Contri, Le temps des cueillettes, Catherine de Flores, Elsa Wikramaratna (Les Zouzous) & Lucie Arondel (Les Mauvaises Taies)!

Free admission.

Open Wednesday and Friday from 12 to 6pm and Saturday from 10 to 5pm.

Del 1 al 30 de diciembre de 2023, Cancan Café se transformará en una boutique navideña, con una selección de 10 diseñadores para que pueda abastecerse de regalos originales y ecorresponsables

Acompáñenos el viernes 1 de diciembre, a las 18:00 h, para descubrir esta boutique efímera tomando una copa.

Con Lucia Upcycling, Véronique Williams, Valérie Jan (Les Savons de Valérie), Karine Goldberg, Aline Scamps (Dopo – joyería), Anne Contri, Le temps des cueillettes, Catherine de Flores, Elsa Wikramaratna (Les Zouzous) y Lucie Arondel (Les Mauvaises Taies)

Entrada gratuita.

Abierto miércoles y viernes de 12.00 a 18.00 h y sábados de 10.00 a 17.00 h.

Vom 1. bis 30. Dezember 2023 verwandelt sich das Cancan Café in eine Weihnachtsboutique mit einer Auswahl von 10 Designerinnen, um sich mit originellen und umweltbewussten Geschenken einzudecken!

Wir treffen uns am Freitag, den 1. Dezember, um 18 Uhr, um diese vorübergehende Boutique bei einem Drink zu entdecken.

Mit dabei sind Lucia Upcycling, Véronique Williams, Valérie Jan (Les Savons de Valérie), Karine Goldberg, Aline Scamps (Dopo – Schmuck), Anne Contri, Le temps des cueillettes, Catherine de Flores, Elsa Wikramaratna (Les Zouzous) & Lucie Arondel (Les Mauvaises Taies)!

Der Eintritt ist frei.

Geöffnet mittwochs und freitags von 12 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 17 Uhr.

