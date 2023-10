Balade patrimoniale – À la découverte des maisons anciennes de Lutter 3 rue d’Oltingue Lutter, 14 octobre 2023, Lutter.

Lutter,Haut-Rhin

Le temps d’une balade, découvrez la commune et son histoire. Inscription obligatoire au 03 89 08 36 20.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . 0 EUR.

3 rue d’Oltingue

Lutter 68480 Haut-Rhin Grand Est



Take a stroll and discover the town and its history. Registration required on 03 89 08 36 20

Dé un paseo y descubra la ciudad y su historia. Inscripción previa en el 03 89 08 36 20

Entdecken Sie bei einem Spaziergang die Gemeinde und ihre Geschichte. Anmeldung erforderlich unter 03 89 08 36 20

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme du Sundgau