Brantôme : honneur aux dames 3 Rue Docteur Gaston Simounet Bergerac, 27 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

L’ALEP organise une conférence sur le thème « Brantôme, honneur aux dames ».

Pierre de BOURDEILLE, dit BRANTOME.

« A force d’échecs en cascade Pierre de Bourdeille ne fut qu’un chevalier sans gloire plongé dans les violentes et sanglantes guerres de religion du XVIe siècle.

Mais il eut la chance de vivre à la cour des derniers rois Valois François II, Charles IX et Henri III; les reines Marie Stuart, Catherine de Médicis et Marguerite de Valois, et leur suite de grandes dames et de demoiselles, fleuron de « l’escadron volant » de Catherine.

Cette conférence est présentée par Anne-Marie Cocula.

Crédit photo : Tama66, Pixabay.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

3 Rue Docteur Gaston Simounet Salle de l’Orangerie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



ALEP organizes a conference on the theme « Brantôme, honneur aux dames ».

Pierre de BOURDEILLE, known as BRANTOME.

« After a series of failures, Pierre de Bourdeille was nothing more than an unglamorous knight plunged into the violent, bloody wars of religion in the 16th century.

But he had the good fortune to live at the court of the last Valois kings François II, Charles IX and Henri III; queens Marie Stuart, Catherine de Médicis and Marguerite de Valois, and their retinue of grandes dames and demoiselles, the jewel in Catherine?s « flying squadron ».

This lecture is presented by Anne-Marie Cocula.

Photo credit: Tama66, Pixabay

La ALEP organiza una conferencia sobre el tema « Brantôme, honneur aux dames ».

Pierre de BOURDEILLE, conocido como BRANTOME.

« Por una serie de fracasos, Pierre de Bourdeille no fue más que un caballero sin gloria sumido en las violentas y sangrientas guerras de religión del siglo XVI.

Pero tuvo la suerte de vivir en la corte de los últimos reyes Valois, Francisco II, Carlos IX y Enrique III; las reinas María Estuardo, Catalina de Médicis y Margarita de Valois, y su séquito de grandes damas y demoiselas, la joya del « escuadrón volante » de Catalina.

Esta conferencia será presentada por Anne-Marie Cocula.

Crédito de la foto: Tama66, Pixabay

Das ALEP organisiert eine Konferenz zum Thema « Brantôme, honneur aux dames » (Brantôme, Ehre den Damen).

Pierre de BOURDEILLE, genannt BRANTOME.

« Pierre de Bourdeille war nach einer Reihe von Fehlschlägen nur ein unrühmlicher Ritter, der in die blutigen Religionskriege des 16. Jahrhunderts geriet.

Er hatte jedoch das Glück, am Hof der letzten Valois-Könige François II, Charles IX und Henri III zu leben; die Königinnen Maria Stuart, Catherine de Médicis und Marguerite de Valois und ihre Gefolgschaft von Grand Dames und Demoiselles, die das Prunkstück von Catherines « fliegender Schwadron » waren.

Dieser Vortrag wird von Anne-Marie Cocula präsentiert.

Bildnachweis: Tama66, Pixabay

Mise à jour le 2023-10-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides