Visite guidée : Eglise Sainte-Marie 3 Rue Docteur Fauvel Le Havre, 20 janvier 2024, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Divin patrimoine – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Construit en 2000 dans le cadre du plan de requalification urbaine, le nouvel édifice de béton et de bois est l’oeuvre de l’architecte havrais Philippe Gobled.

Résolument moderne, l’architecture jette néanmoins un pont avec le passé en intégrant les vitraux de l’ancienne église.

Visite à 14h30 et 15h30.

Durée : 45 min.

Gratuit – Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2024-01-20 15:30:00 fin : 2024-01-20 . .

3 Rue Docteur Fauvel

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Divine heritage – Organized by Pays d’art et d’histoire.

Built in 2000 as part of the urban requalification plan, the new concrete and wood edifice is the work of Le Havre architect Philippe Gobled.

Resolutely modern, the architecture nevertheless builds a bridge with the past by integrating the stained glass windows of the old church.

Tours at 2.30pm and 3.30pm.

Duration: 45 min.

Free – Reservations required.

Meeting point to be communicated upon registration.

Patrimonio divino – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Construido en 2000 en el marco del plan de regeneración urbana, el nuevo edificio de hormigón y madera es obra del arquitecto de Le Havre Philippe Gobled.

Decididamente moderna, la arquitectura tiende sin embargo un puente con el pasado al incorporar las vidrieras de la antigua iglesia.

Visitas a las 14.30 y 15.30 h.

Duración: 45 minutos.

Gratuita – Imprescindible reservar.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Göttliches Erbe – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Das im Jahr 2000 im Rahmen des Stadterneuerungsplans errichtete neue Gebäude aus Beton und Holz ist das Werk des Architekten Philippe Gobled aus Le Havre.

Die Architektur ist entschieden modern, schlägt aber dennoch eine Brücke zur Vergangenheit, indem sie die Glasfenster der alten Kirche einbezieht.

Besichtigung um 14:30 und 15:30 Uhr.

Dauer: 45 min.

Kostenlos – Reservierung erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-10-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche