CORDES ET CUIVRES DE NOËL 3 Rue d’Isaac Le Mans, 19 décembre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Les élèves de l’orchestre à corde et un quatuor de cuivres du Conservatoire du Mans donnent un concert..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . .

3 Rue d’Isaac

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Students from the string orchestra and a brass quartet from the Conservatoire du Mans give a concert.

Alumnos de la orquesta de cuerda y un cuarteto de metales del Conservatorio de Le Mans ofrecen un concierto.

Die Schüler des Streichorchesters und ein Blechbläserquartett des Konservatoriums von Le Mans geben ein Konzert.

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire