Visite guidée du domaine de Maurice 3 rue d’Illfurth Galfingue, 30 septembre 2023, Galfingue.

Galfingue,Haut-Rhin

Chez Maurice, on replonge comme lorsqu’on tombe sur une vieille carte postale, dans l’Alsace d’antan, celle de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, tout n’est que récolte d’un trésor familial transmis de génération en génération..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 12:00:00. EUR.

3 rue d’Illfurth

Galfingue 68990 Haut-Rhin Grand Est



At Maurice’s, we dive back into the Alsace of yesteryear, that of our parents, grandparents and great-grandparents, just like when we come across an old postcard.

En Maurice’s, uno se sumerge en la Alsacia de antaño, la de nuestros padres, abuelos y bisabuelos, como cuando se encuentra con una vieja postal.

Bei Maurice taucht man wie bei einer alten Postkarte in das Elsass von früher ein, das Elsass unserer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région