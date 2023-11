Marché de Noël – Porte ouverte Domaine Lang 3 Rue des Vignerons Wolxheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Wolxheim Marché de Noël – Porte ouverte Domaine Lang 3 Rue des Vignerons Wolxheim, 3 décembre 2023, Wolxheim. Wolxheim,Bas-Rhin Marché de noël au Domaine Lang.

Vous pourrez profiter de tarifs promotionnels sur certains vins.

Petite restauration sur place, gâteaux, knacks, vin chaud maison….

2023-12-03 fin : 2023-12-03 20:00:00. EUR.

3 Rue des Vignerons

Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Christmas market at Domaine Lang.

Special prices on selected wines.

Snacks, cakes, knacks, homemade mulled wine… Mercado de Navidad en Domaine Lang.

Podrá beneficiarse de precios especiales en algunos vinos.

Snacks in situ, pasteles, chucherías, vino caliente casero… Weihnachtsmarkt auf der Domaine Lang.

Sie können von Sonderpreisen für bestimmte Weine profitieren.

Kleine Snacks vor Ort, Kuchen, Knacks, hausgemachter Glühwein… Mise à jour le 2023-11-13 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Wolxheim Autres Lieu 3 Rue des Vignerons Adresse 3 Rue des Vignerons Ville Wolxheim Departement Bas-Rhin Lieu Ville 3 Rue des Vignerons Wolxheim latitude longitude 48.5685357810274;7.51326598803202

3 Rue des Vignerons Wolxheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wolxheim/