REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES À LA JUMELLIÈRE 3 Rue des Venelles (La Jumellière) Chemillé-en-Anjou, 17 février 2024, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

De retour sur les planches, Le Théâtre de la Jumellière vous entraîne pour son plus grand plaisir avec son tout nouveau spectacle 2024.

Pour son spectacle 2024, la troupe de théâtre a choisi la comédie délirante et grinçante « Allez ! On danse ! ». Cette pièce en 3 actes, écrite par Vivien Lheraux, est suivie de danses, chansons, mimes, parodies, numéros visuels… Durant 2h30 de spectacle, fous rire garantis !

Venez nombreux applaudir la troupe et passer un agréable moment dans une ambiance familiale et humoristique.

Bar, confiseries et de nombreux lots à gagner à chaque représentation (offerts par des sponsors locaux).

Ouvert à tout public.

3 Rue des Venelles (La Jumellière) Espace des Deux Chênes

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



