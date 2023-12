EXPOSITION – VEIKRYSS’MAS’ART 3 rue des Trinitaires Metz, 8 décembre 2023 16:00, Metz.

Metz,Moselle

Sept artistes, amis de surcroît, vous proposent de venir découvrir leurs œuvres respectives dans notre espace.

Des petites œuvres qui pourraient devenir des cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

Regardez bien l’affiche… Vous allez reconnaître leur trombine grâce au talent de caricaturiste entre autres de notre ami et exposant aussi…. Tout public

Vendredi 2023-12-08 16:00:00 fin : 2023-12-10 20:00:00. 0 EUR.

3 rue des Trinitaires CARREFOUR DES ARTS

Metz 57000 Moselle Grand Est



Seven artists, friends no less, invite you to discover their respective works in our space.

Small works that could become gifts for the festive season.

Take a good look at the poster… You’ll recognize their faces thanks to the caricature talents of our friend and exhibitor…

Siete artistas amigos le invitan a descubrir sus respectivas obras en nuestro espacio.

Pequeñas obras que podrían convertirse en regalos para estas fiestas.

Fíjese bien en el cartel… Reconocerá sus caras gracias al talento de nuestro amigo y expositor, que también es caricaturista…

Sieben Künstler, die noch dazu Freunde sind, laden Sie ein, ihre jeweiligen Werke in unserem Raum zu entdecken.

Kleine Werke, die zu Geschenken für die Weihnachtszeit werden könnten.

Schauen Sie sich das Plakat genau an … Sie werden ihre Trombine erkennen, dank des Talents als Karikaturist u.a. unseres Freundes und Ausstellers auch…

Mise à jour le 2023-12-04 par AGENCE INSPIRE METZ