EXPOSITION – BONNET & PIEZANOWSKI 3 rue des Trinitaires Metz, 1 septembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Exposition d’art contemporain en duo d’artistes lorrains ! Dans un joli lieu lumineux situé dans le quartier historique de Metz cathédrale : Erik Bonnet et Jean Jacques Piezanowski en présence des artistes. Tout public

Vendredi 2023-09-01 15:00:00 fin : 2023-09-24 19:00:00. 0 EUR.

3 rue des Trinitaires CARREFOUR DES ARTS

Metz 57000 Moselle Grand Est



Contemporary art exhibition by two artists from Lorraine! Erik Bonnet and Jean Jacques Piezanowski in the presence of the artists, in a lovely, bright venue in the historic Metz Cathedral district

Exposición de arte contemporáneo de dos artistas loreneses Erik Bonnet y Jean Jacques Piezanowski en presencia de los artistas, en un lugar encantador y luminoso en el barrio histórico de la catedral de Metz

Ausstellung zeitgenössischer Kunst im Duo von Künstlern aus Lothringen! In einem hübschen, hellen Ort im historischen Viertel von Metz cathédrale: Erik Bonnet und Jean Jacques Piezanowski in Anwesenheit der Künstler

Mise à jour le 2023-08-28 par AGENCE INSPIRE METZ