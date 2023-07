EXPOSITION – VOLEURS DE CIEL 3 rue des Trinitaires Metz Catégories d’Évènement: Metz

Moselle EXPOSITION – VOLEURS DE CIEL 3 rue des Trinitaires Metz, 15 juillet 2023, Metz. Metz,Moselle Expo peinture, sculpture : Michel Lelièvre, Patricia CABALLINA. Tout public

Vendredi 2023-07-15 15:00:00 fin : 2023-08-27 19:00:00. 0 EUR.

3 rue des Trinitaires CARREFOUR DES ARTS

Metz 57000 Moselle Grand Est



Painting and sculpture exhibitions: Michel Lelièvre, Patricia CABALLINA Exposiciones de pintura y escultura: Michel Lelièvre, Patricia CABALLINA Ausstellung Malerei, Bildhauerei: Michel Lelièvre, Patricia CABALLINA

