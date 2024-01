Cinévillage : The Old Oak 3 rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National, jeudi 14 mars 2024.

Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 20:30:00

fin : 2024-03-14

Drame de Ken Loach et Paul Laverty

Avec Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rodgersan

Tj Ballantyne est le propriétaire du « Old Oak », un pub situé dans une petite bourgade du nord de l’Angleterre. Il y sert quotidiennement les mêmes habitués désœuvrés pour qui l’endroit est devenu le dernier lieu ou se retrouver. L’arrivée de réfugiés syriens va créer des tensions dans le village. TJ va cependant se lier d’amitié avec Yara, une jeune migrante passionnée par la photographie. Ensemble, ils vont tenter de redonner vie à la communauté locale en développant une cantine pour les plus démunis, quelles que soient leurs origines.

Sorti en octobre 2023

1h53

3 rue des Tanneries Foyer Rural

Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lahaievive@gmail.com



