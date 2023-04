Ricochets + Arlequin ou la première graine 3 Rue des Processions, 59890 Deûlémont, 26 avril 2023, Deûlémont.

Ricochets + Arlequin ou la première graine Mercredi 26 avril, 16h00, 17h00 3 Rue des Processions, 59890 Deûlémont Gratuit

Ricochets

De petits ploufs en gros cracs, Ricochets raconte avec drôlerie et sensibilité les mésaventures d’une jeune ourse polaire malmenée par le réchauffement climatique. Deux comédiennes, quelques objets, des chansons. Une courte forme tout terrain pour les plus petits. Pour commencer à comprendre notre monde à la dérive.

Texte : Sylvain Levey

Mise en scène : Aude Denis

Avec Aude Denis et Solo Gomez

Durée : 30 minutes

À partir de 6 ans

Arlequin ou la première graine

Arlequin ou la première graine esquisse avec délicatesse le destin de « P’tit Lu », enfant placé dans un foyer, qui peu à peu, y devient pré-adolescent. Nora, éducatrice, raconte son histoire et interagit avec lui. Avec les deux interprètes, Clément Soyeux et Muriel Cocquet, avec une grammaire d’objets simples ou décalés, et la possible participation du public, nous prendrons soin de déployer les images et la poétique proposées par l’autrice, à la fois graves, tendres et fantaisistes. Grandir, trouver ses repères, s’attacher, tisser son chemin avec les manques, recoudre les morceaux, s’enraciner, créer sa vie de toutes pièces…

Texte : Catherine Verlaguet

Mise en scène : Marine Bachelot Nguyen

Avec Muriel Cocquet et Clément Soyeux

Durée : 30 minutes

À partir de 8 ans

3 Rue des Processions, 59890 Deûlémont 3 Rue des Processions, 59890 Deûlémont Deûlémont 59890 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 39 21 04 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.deulemont.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-26T16:00:00+02:00 – 2023-04-26T16:30:00+02:00

2023-04-26T17:00:00+02:00 – 2023-04-26T17:30:00+02:00

Le Grand Bleu MEL