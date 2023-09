Atelier jeu animé par la ludothèque : « Nouvelles ContRées » 3 Rue des Marronniers Saurais, 11 octobre 2023, Saurais.

Saurais,Deux-Sèvres

Plébiscité lors du FLIP 2022 à Parthenay, « Nouvelles contRées » est un jeu coopératif destiné à découvrir un trésor, grâce aux romans de votre bibliothèque!

Le livre devient le plateau de jeu, et il fournit les indices au fur et à mesures du voyage…

A partir de 10 ans, et pour toute la famille, le jeu se joue en 2 groupes de 6 personnes (1H30 à 2H)

Inscriptions auprès :

– Bibliothèque de Saurais 05 49 64 16 83 ou bibliotheque-saurais@orange.fr

– Bibliothèque de Thénezay : 05 49 63 19 56 ou bibliotheque.thenezay@gmail.com

À la découverte de « Nouvelle contRées »

Dans le cadre de Terre de Lecture(s).

Atelier de découverte animé par la ludothèque de Parthenay..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 17:30:00. .

3 Rue des Marronniers Bibliothèque Saurais

Saurais 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Acclaimed at FLIP 2022 in Parthenay, « Nouvelles contRées » is a cooperative game designed to uncover treasure using the novels in your library!

The book becomes the game board, providing clues as the journey unfolds…

For ages 10 and up, and for the whole family, the game is played in 2 groups of 6 people (1H30 to 2H)

To register, contact

– Saurais library 05 49 64 16 83 or bibliotheque-saurais@orange.fr

– Thénezay library: 05 49 63 19 56 or bibliotheque.thenezay@gmail.com

Discovering « Nouvelle contRées

As part of Terre de Lecture(s).

Discovery workshop led by the Parthenay toy library.

Ganador de la FLIP 2022 de Parthenay, « Nouvelles contRées » es un juego cooperativo diseñado para descubrir un tesoro utilizando las novelas de su biblioteca

El libro se convierte en el tablero de juego, proporcionando las pistas a medida que se desarrolla el viaje…

Para niños a partir de 10 años y para toda la familia, el juego se desarrolla en 2 grupos de 6 personas (de 1H30 a 2H)

Para inscribirse, póngase en contacto con

– Biblioteca Saurais 05 49 64 16 83 o bibliotheque-saurais@orange.fr

– Biblioteca Thénezay: 05 49 63 19 56 o bibliotheque.thenezay@gmail.com

Descubrir « Nouvelle contRées

En el marco de Terre de Lecture(s).

Taller de descubrimiento organizado por la ludoteca de Parthenay.

Nouvelles contRées » ist ein kooperatives Spiel, bei dem es darum geht, mithilfe der Romane in Ihrer Bibliothek einen Schatz zu entdecken!

Das Buch wird zum Spielbrett und liefert die Hinweise auf der Reise…

Das Spiel wird in zwei Gruppen von je 6 Personen gespielt (1,5 bis 2 Stunden)

Anmeldungen bei:

– Bibliothek von Saurais 05 49 64 16 83 oder bibliotheque-saurais@orange.fr

– Bibliothek von Thénezay: 05 49 63 19 56 oder bibliotheque.thenezay@gmail.com

Auf der Entdeckung von « Nouvelle contRées »

Im Rahmen von Terre de Lecture(s).

Entdeckungsworkshop unter der Leitung der Ludothek von Parthenay.

Mise à jour le 2023-09-21 par CC Parthenay Gâtine