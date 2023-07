Initiations aux échecs 3 Rue des Marronniers Saurais, 7 août 2023, Saurais.

Saurais,Deux-Sèvres

Initiations aux échecs.

Tout public, à partir de 6 ans..

2023-08-07 fin : 2023-08-07 19:00:00. EUR.

3 Rue des Marronniers Bibliothèque Saurais

Saurais 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Chess initiation.

For all ages 6 and up.

Introducción al ajedrez.

Para todas las edades, a partir de 6 años.

Einführungen in das Schachspiel.

Für alle ab 6 Jahren.

