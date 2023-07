Initiation à la calligraphie 3 Rue des Marronniers Saurais, 31 juillet 2023, Saurais.

Saurais,Deux-Sèvres

Initiation à la calligraphie.

Tout public. A partir de 6 ans.

Pour les non abonnés de la bibliothèque, merci de vous inscrire au 05 49 64 16 83..

2023-07-31 fin : 2023-07-31 19:00:00. .

3 Rue des Marronniers Bibliothèque Saurais

Saurais 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Introduction to calligraphy.

All ages. Ages 6 and up.

For non-library members, please register on 05 49 64 16 83.

Introducción a la caligrafía.

Todas las edades. A partir de 6 años.

Para los no socios de la biblioteca, inscribirse en el 05 49 64 16 83.

Einführung in die Kalligraphie.

Für alle Altersgruppen. Ab einem Alter von 6 Jahren.

Für Nicht-Abonnenten der Bibliothek: Bitte melden Sie sich unter 05 49 64 16 83 an.

Mise à jour le 2023-07-07 par CC Parthenay Gâtine