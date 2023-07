Les Ecuries des Sources 3 rue des Marais Antheny, 12 juillet 2023, Antheny.

Antheny,Ardennes

Ce centre propose des cours pour les enfants en manège avec une monitrice diplômée et des poneys. Il est possible de mettre son cheval en pension, plusieurs balades possibles au départ du centre. Animations dans l’année, chasse aux œufs, anniversaire, passage du père Noël..

fin : . EUR.

3 rue des Marais

Antheny 08260 Ardennes Grand Est



This centre offers lessons for children on horseback with a qualified instructor and ponies. It is possible to board your horse, several rides are possible from the centre. Animations during the year, egg hunting, birthday, Santa Claus’ visit.

Este centro ofrece clases para niños en una escuela de equitación con un instructor cualificado y ponis. Es posible subir a un caballo, y hay varios paseos disponibles desde el centro. Actividades durante todo el año, búsqueda de huevos, cumpleaños, visitas de Papá Noel.

Dieses Zentrum bietet Kurse für Kinder in der Reithalle mit einer ausgebildeten Reitlehrerin und Ponys an. Es ist möglich, sein Pferd in eine Pension zu geben, mehrere Ausritte sind vom Zentrum aus möglich. Animationen im Laufe des Jahres, Eiersuche, Geburtstag, Besuch des Weihnachtsmanns.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme